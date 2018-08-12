غيب الموت قبل قليل، المفكر الاقتصادي سمير أمين، عن عمر يناهز 87 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس.

وترصد "الوطن" أبرز المحطات في حياة الكاتب الراحل سمير أمين:

- ولد سمير أمين في محافظة بورسعيد من أب مصري وأم فرنسية في 3 سبتمبر 1931.

- حصل على شهادة الثانوية 1947، من إحدى المدارس الفرنسية.

- غادر إلى باريس للدراسة هناك من 1947 إلى 1957.

- حصل على دبلوم في العلوم السياسية 1952.

- حصل على شهادة التخرج في الإحصاء 1956، ثم الاقتصاد 1957.

- عاد إلى مصر حاملا شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة السوربون.

- التحق بالحزب الشيوعي الفرنسي في 1951.

- عمل مستشارا اقتصاديا في مالي وجمهورية الكونغو ومدغشقر وغيرها من الدول الإفريقية.

- شغل منصب مدير معهد الأمم المتحدة للتخطيط الاقتصادى IDEP بداكار لمدة 10 سنوات طوال فترة السبعينيات.

- يعد أحد أعلام مدرسة التبعية، وأهم مؤسسي نظرية المنظومات العالمية.

- تصدى في فترة عمله كمدير معهد الأمم المتحدة للتخطيط الاقتصادى لمقولات عديدة سائدة عن التنمية والتحديث وخطط المؤسسات المالية الدولية.

- شارك في تأسيس منظمات بحثية وعلمية إفريقية، مثل المجلس الإفريقى لتنمية البحوث الاجتماعية والاقتصادية كوديسريا، ومنتدى العالم الثالث والذي كان يترأسه حاليا.

- قدم أمين مجموعة من القراءات لعدد من القضايا مثل العلاقة بين المركز والأطراف، والتبيعة والعوالم الأربعة، ومحاولة لتجديد القراءة المادية التاريخية وأنماط الإنتاج.