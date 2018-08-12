استقبلت مطرانية المنيا وأبوقرقاص، اليوم، وفود المعزين، في شيخ مطارنة مصر الراحل الأنبا أرسانيوس، مطران المنيا وأبوقرقاص، الذي رحل عن عمر تسعون عامًا، أمس السبت بعد صراع مع المرض لعدة سنوات، وترأس صلوات جنازته قداسة البابا تواضروس ورؤساء الأديرة المصرية وأساقفة ومطارنة مصر الأرثوذكس والكاثوليك.

وتوافد المعزون من مختلف محافظات الجمهورية، وألغت عشرات الكنائس التابعة لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم، الأمسية الروحية التي تقام طيلة فترة صوم السيدة العذراء وتسمى بالنهضة الروحية، وذلك بسبب إقامة عزاء الراحل الأنبا أرسانيوس، لمدة 3 أيام.

وقال الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا، إن المطرانية تستقبل المعزيين بالمطرانية بوسط مدينة المنيا حتى مساء غد الإثنين، على أن تقام صلوات "الثالث" عقب قداس الإثنين، بكنيسة مارمرقس بالمطرانية.