قال على المانسترلى رئيس غرفة السياحة بالإسكندرية، إن نسبة الإشغالات فى منشآت المحافظة الفندقية والسياحية حالياً تصل إلى 100%، ومن المنتظر أن تستمر حتى عيد الأضحى بهذه النسبة، فى ظل قضاء المصريين والعرب إجازات المصايف بالمحافظة، وانتعاش رحلات «اليوم الواحد».

وأضاف «المانسترلى»، فى تصريحات صحفية اليوم، أن «الإسكندرية تشهد طفرة غير مسبوقة فى السياحة، حيث اتجهت أنظار العالم لها خاصة بعد فوزها بتنظيم المؤتمر الدولى للمتاحف، وكذلك إقامة مؤتمر الجذور برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وحضوره»، لافتاً إلى أن «المحافظة تستقطب نسبة كبيرة من السائحين العرب بخلاف السياحة الأجنبية والداخلية، لما لها من ذكريات جميلة مع الإخوة العرب».

ودعا «المانسترلى» إلى «وضع خطة دعائية قوية لاستضافة الإسكندرية للمؤتمر الدولى للمتاحف الذى فازت المحافظة بتنظيمه فى عام 2022، خصوصاً أن هذا الحدث المهم يعطى ثقة لدى منظّمى الرحلات فى تنظيم البرامج للسياح الأجانب إلى المحافظة، كما يزيد من ثقل مصر السياحى بشكل عام، وهى خير رسالة بأن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار».

ولفت رئيس غرفة السياحة بالإسكندرية إلى أن «مصر عائدة بقوة إلى سابق عهدها فى استقبال السائحين، خاصة بعد نشر التقارير العالمية الجيدة التى تصدر عن مصر مؤخراً من خلال جهات ذات ثقل عالمى، فمن المتوقع أن تكون السياحة هى الحصان الرابح للاقتصاد المصرى وتوفير العملة الصعبة خلال الفترة القادمة، ومع النمو السياحى ستزدهر الصناعة والتجارة المصرية».