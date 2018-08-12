قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن ما أُثير عن منع الاختلاط في الجامعات المصرية "محض شائعة" لا أساس لها من الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه من المستحيل أن يفكر أحد في مصر التي تتميز بتاريخها وحضارتها العريقة في إصدار مثل هذا القرار.

وتابع: "بمجرد رصد الشائعة علمنا باستخدام عالي المستوى في التحريف لاستخدام الصورة ولوجوهات بعض المواقع الالكترونية وشعار جامعة القاهرة، وعمومًا فإننا تعودنا على استقبال سيل من الشائعات مع بداية أي عام دراسي جديد".