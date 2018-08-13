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السيسي يفتتح

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"الآثار": أكبر ترويج لمتحف آثار سوهاج هو زيارة السيسي وافتتاحه له

"الآثار": أكبر ترويج لمتحف آثار سوهاج هو زيارة السيسي وافتتاحه له

أمين "الأعلى للآثار": استرداد ألف قطعة أثرية من الخارج وعرضها بالمتاحف

أمين "الأعلى للآثار": استرداد ألف قطعة أثرية من الخارج وعرضها بالمتاحف

"الزراعة" تنفي منع السعودية استيراد الرمان المصري: مستمر منذ 3 أسابيع

"الزراعة" تنفي منع السعودية استيراد الرمان المصري: مستمر منذ 3 أسابيع

بالفيديو| عبدالمطلب يتحدث عن رفض الجمهور لغنائه ويهاجم سيد الملاح

بالفيديو| عبدالمطلب يتحدث عن رفض الجمهور لغنائه ويهاجم سيد الملاح

القرموطي يتناول رمان على الهواء.. ويفاجأ بثمار فاسدة: "كسفتوني"

القرموطي يتناول رمان على الهواء.. ويفاجأ بثمار فاسدة: "كسفتوني"

بالفيديو والصور| طفل يقتحم الملعب لمقابلة محمد صلاح

بالفيديو والصور| طفل يقتحم الملعب لمقابلة محمد صلاح

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