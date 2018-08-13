أمين "الأعلى للآثار": استرداد ألف قطعة أثرية من الخارج وعرضها بالمتاحف

قال الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن وزير الآثار السابق الدكتور زاهي حواس أنشأ وحدة لتتبع الآثار المعروضة للبيع في الخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه الوحدة تراقب صالات المزادات الإلكترونية التي تعرض الآثار للبيع وإيقاف التعامل عليها وإرجاعها لمصر في حالة كونها مسجلة بالسجلات المصرية.

وأوضح وزيري أنه تم استعادة أكثر من 1000 قطعة أثرية عن طريق هذه الوحدة مشيرًا إلى أن هذه القطع تم وضعها في عدد من المتاحف على رأسها متحف سوهاج والذي توقف منذ 30 عاما.