محافظ سوهاج: السيسي وافق على فتح متحف سوهاج مجانا للجمهور

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن متحف سوهاج الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أنشئ منذ أكثر من 30 عاما.

وأضاف عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المتحف تكلف 71 مليون جنيه، موجهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على متابعته المستمرة للمشروعات القومية الموجودة بالمحافظة.

وأوضح عبدالمنعم أن الغرض من إنشاء المتحف هو المحافظة على التراث والثقافة وإيجاد موارد مالية للمحافظة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وافق على افتتاح المتحف مجانًا لزيارات الجمهور حتى نهاية الشهر.