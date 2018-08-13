"الزراعة": طرح الأضاحي بـ57 جنيها للكيلو.. ونحذر من الذبح في الشوارع

قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة الزراعة طرحت أضاحي بسعر أقل بكثير من سعر السوق.

وأضاف عبدالدايم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوزارة طرحت أضاحي بسعر 57 جنيها للكيلو القائم، سواء للأغنام أو الماعز أو البقر والجاموس.

وحذر عبدالدايم من ذبح الأضاحي في الشوارع، معتبرًا أن ذلك الفعل يلوث البيئة، علاوة على أنه فعل غير حضاري.

وناشد المتحدث باسم وزارة الزراعة، المواطنين بالتوجه للمجازر وذبح أضاحيهم بها، مؤكدًا أن المجازر تعمل بالمجان خلال فترة الأعياد.