أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، بمقتل نحو 60 من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة، وقصف للتحالف في مركز الدريهمي بمحافظة الحديدة.