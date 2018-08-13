تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
5 أعوام على «الاعتصام المسلح» «راح الشهيد وسيرته باقية»
بريد الوطن| أنقذ جبانة كوم أمبو من العبث يا محافظ أسوان
بريد الوطن| هؤلاء هم حقاً الأولياء
بريد الوطن| فى القلب أنت!
بريد الوطن| بلاد الحرمين والحجاج الإيرانيون
وزير النقل: تسهيلات بموانئ البحر الأحمر لسفر وعودة حجاج البر
اختيارات الوطن
بعد نجاح زراعته.. "الشبح" بوابة مصر لتصدير الأرز
وثائق سرية.. "CIA" تفضح مصادر تمويل الإخوان وخططها لاختراق المؤسسات
بالصور| "بين الوكايل".. حكاية سوق الأضاحي على مدار 130 عاما
كيف يحصل أصحاب المنازل العائلية في الريف على إعفاء ضريبي؟
بعد المؤبد بـ"البحر الأعظم".. مجمل الأحكام القضائية على قيادات الإخوان
بالفيديو| "جدري الأبقار" يخفض أسعار المواشي.. وتاجر: "شاربة ستروكس"
الأكثر قراءة
عاجل| الليرة التركية تنخفض إلى مستوى جديد يصل إلى 7.22 مقابل الدولار
"التعليم": زيادة مصروفات سيارات المدارس الخاصة والدولية من 25 إلى 45%
"التعليم العالي": منع الاختلاط في الجامعات المصرية "شائعة"
وثائق سرية.. "CIA" تفضح مصادر تمويل الإخوان وخططها لاختراق المؤسسات
8 معلومات عن إبراهيم خان.. تزوج سهير رمزي ثم لقب بأشهر عازب في السينما
بعد نجاح زراعته.. "الشبح" بوابة مصر لتصدير الأرز
حذرت من القرضاوي.. وثائق "CIA" تكشف السير الذاتية لقيادات الإخوان
بالفيديو| تركي آل الشيخ يعلن عن أغنية جديدة تجمع الهضبة بعمرو مصطفى
مأمور وضباط شرطة مغاغة بالمنيا يسددون كفالة أحد المحبوسين لرعاية أسرته
السيسي يكلف الفريق عبدالمنعم التراس برئاسة "الهيئة العربية للتصنيع"
المقرحي: "بدل ما نهاجم الحكومة على القهاوي عاوزين ننتج عشان منستوردش"
الراهب المشلوح يعترف بمحاولة قتل إبيفانوس مرتين ويرشد عن أداة التنفيذ
عاجل