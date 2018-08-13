قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.