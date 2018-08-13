شنّت مباحث التموين في البحيرة، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي رئيس المباحث، وإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، اليوم، حملة لضبط أصحاب المخابز المتلاعبين بالدقيق البلدي المدعم.

وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفة ضد "ع.م" صاحبة مخبز بلدي بمركز شبراخيت، لتجميعها وتصرفها في حصة المخبز من دقيق بلدي مدعم، والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزتها 650 كيلو دقيق بلدي مدعم، وبمراجعة الفواتير والسجلات الخاصه بالمخبز وتبين استيلاؤها وتصرفها في طني دقيق بلدي مدعم، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.