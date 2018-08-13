يستضيف الإعلامي محمد الباز، الليلة، في برنامجه "90 دقيقة" على قناة المحور الفضائية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في حوار خاص في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويكشف وزير الأوقاف خطة الوزارة لنشر الفكر الإسلامي المعتدل وكيفية محاربة الأفكار المتطرفة، وخطة التصدي لدعوات الجماعات الإرهابية لهدم الدولة، ويجيب عن اﻻسئلة الشائكة ومنها: هل تمت تنقية المنابر من دعاة التطرف؟.

ويجيب وزير الأوقاف أيضا عما قدمته الوزارة لتجديد الخطاب الديني وهل استعادت المساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات من أصحاب الفكر المتجمد من الجماعات الإسلامية والسلفية والإخوانية، ويوضح أشكال التعاون مع مشيخة الأزهر لخدمة الدين ونشر الوسطية لمواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.

ويتحدث جمعة عن رأي الدين في المتهربين من سداد مستحقات الدولة من فواتير الكهرباء والماء والضريبة العقارية وكذلك رأي الدين في التجار الغشاشين.