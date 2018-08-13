سيصبح السفير البريطاني جون كاسن، السفير الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستضيف جلسة أسئلة وأجوبة على "تويتر" اليوم الساعة 12:00 مساء بتوقيت مصر.

الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي خلال نهاية مدة ولايته في مصر التي شهدت علاقات مزدهرة بين مصر والمملكة المتحدة.

ويمكن للأشخاص نشر أسئلتهم في جلسة الأسئلة والأجوبة العامة عن طريق تضمين هاشتاج #AskElsafirJohn بجانب تغريداتهم، قبل جلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة أو خلالها، وسيتولى السفير كاسن بعد ذلك الإجابة على الأسئلة من خلال الفيديو أو التغريدات النصية من حساب "تويتر" الخاص به.

وتأتي الجلسة المباشرة ضمن النهج طويل الأمد الذي اتبعته السفارة لتطوير دورها في عصر الدبلوماسية الرقمية للسماح لزعمائها بسد الثغرات وبناء الثقة والتسامح وتوفير الفرص للجميع.

وطوال فترة عمله، تفاعل السفير البريطاني جون كاسن بنشاط مع المصريين عبر "تويتر" بموضوعات تتراوح من أسباب حبه للقاهرة والمصريون الملهمون إلى احتفائه بالإنجازات والفعاليات الوطنية.

ومن بين أكبر تغريداته على الإطلاق، من حيث عدد مرات إعادة التغريد، تأتي التغريدة التي نشرها السفير كاسن خلال المباراة النهائية لبطولة الجونة المفتوحة للاسكواش، والتي كان يسيطر عليها المصريون.