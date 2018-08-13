قال اللواء حسن عبد الغني المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إنه لا يتنصل من المسؤلية أو الرد على وسائل الإعلام، ولكنه يقدم الحلول على الأرض وبطرق محددة مع الإعلام.

وأضاف "عبد الغني" خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc" أن الدولة تضخ استثمارات للتوسع في محطات المياه، من أجل زيادة المياه ومنها تشغيل محطة الحوامدية نهاية العام بعد التوسعات من أجل زيادة المياه وتقليل فترات المناوبة من أجل توفير المياه.

وتابع "عبد الغني" أن انقطاع المياه في غير فترات الذروة نادرا ما يحدث، ولكن في فترات الذروة وارد الحدوث، لافتا إلى أن الجيزة بها كثافة سكانية كبيرة ولم تتوسع الشبكات والخطوط من أجل سعة الزيادات والاستخدامات.

وشرح حسن عبد الغني أنه هناك تواصل دائم مع العناصر المشتركة في منظومة المياه من أجل عمل توسعات وحل مشكلة الشبكات، مشددا على وجود عناصر على الأرض ولدينا معرفة بالمشاكل ولكنها تحتاج لبعض الوقت لكي تتم حلها.

وأشار المتحدث بإسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن حل المشكلات يكون تدريجيا لأنها تراكات قديمة، بالإضافة للتعامل مع عشوائيات غير مخطط لها، والإصلاح يستغرق أموال وأوقات أكثر من البناء من جديد.

وأكد "عبد الغني" على أن افتتاح محطة الحوامدية سيقلل انقطاع المياة ولن تحل المشكلة من جذورها، ومع التوسعات وطبقا للمخطط سنقضي على المشكلة بشكل كبير كما أن عربات مياه الشرب تصل لقرية دهشور، وسيتم تدعيمهم بسيارات إضافية حتى يتم حل المشكلة.