وقعت مصر والصين، اليوم الإثنين، منحة لتنفيذ مشروع "إنشاء القمر الصناعي مصر سات- 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد" بقيمة 45 مليون دولار.

شهد التوقيع، كل من سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وسونج آي قواه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، بحضور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وممثلين عن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، استكمالًا لمنحة مشروع تجميع الاقمار الصناعية بقيمة 23 مليون دولار، بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية.

وأكدت وزيرة الاستثمار، أن المنحة تأكيد على العلاقة الاستراتيجية مع الصين خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي، مبينًًا أن المشروع يهدف إلى نقل التكنولوجيا الصينية في مجال الاقمار الصناعية لخدمة اغراض المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الصين في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد مع الصين، والاستفادة من الخبرات الصينية في المجال، ليتواكب مع انشاء وكالة الفضاء المصرية والتي ستجعل من مصر مركزا اقليمياً وعربياً.

وأضافت الوزيرة أن العلاقات الاستثمارية المصرية الصينية تقدمت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، وتتصدر الشركات الصينية في مصر قطاعات "تكنولوجيا المعلومات، الكهرباء، الاتصالات، المواصلات والنقل" بإجمالي 1558 شركة.

وأكد وزير التعليم العالي، أن المشروع يضع مصر في خطوة مهمة في مجال البحث العلمي، مبينًا أن المشروع يشمل تدريب عدد من الكوادر المصرية في الصين على الاستشعار عن بعد، وعمل مركز لتجميع الاقمار الصناعية في مدينة الفضاء المصرية.

وأوضح الوزير، أن هذه المشروعات تنقل البحث العلمي نقلة نوعية في مجال الفضاء مع وجود عدد من الشركاء ومنهم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأكد السفير الصيني، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا للاستثمارات الصينية في مصر، مشيرًا إلى أن الصين حريصة على نقل خبرتها في مجال تكنولوجيا تصنيع وتشغيل الاقمار الصناعية، مؤكدًا أن المشورع سيسهم مشروع القمر الصناعي في دعم ريادة مصر الإقليمية في مجال الفضاء والبحث العلمي.