قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، إن الجامعة، تقدمت في الأيام الأخيرة لتحصل على مشروع تدريب دول إفريقيا كـ"إثيوبيا وإريتريا" في مجال الاستزراع السمكي والثروة السمكية، ونقل وتوطين التكنولوجيا وتوفير منح دراسية للدارسين الأفارقة.

وأضاف، خلال جلسة مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، التي عُقدت اليوم الإثنين، أنها شهدت الكثير من التطور في بنيتها الأساسية والمعامل والمراكز البحثية، فضلاً عن البدء الإجراءات التنفيذية لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية، للتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، والهيكل الجديد بالإضافة إلى تحديد الموارد المادية اللازمة، وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بالتعاون مع الهند، ‏وكذا الموارد المالية اللازمة للصرف منها على تحديث البنية التكنولوجية بالإضافة إلى تصميم ‏التطبيقات الإلكترونية اللازمة لذلك‎.‎