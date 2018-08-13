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"مصر للطيران": تسيير 323 رحلة لنقل 4800 حاج إلى الأراضي المقدسة

"مصر للطيران": تسيير 323 رحلة لنقل 4800 حاج إلى الأراضي المقدسة

محافظ البحيرة توجه بتشديد الرقابة على الأسواق خلال عيد الأضحى

محافظ البحيرة توجه بتشديد الرقابة على الأسواق خلال عيد الأضحى

220 طالبا بالدبلومات سجلوا رغباتهم بمعامل تنسيق "آداب عين شمس"

220 طالبا بالدبلومات سجلوا رغباتهم بمعامل تنسيق "آداب عين شمس"

"الوطنية للإعلام" تصرف العلاوات المستحقة للعاملين بها

"الوطنية للإعلام" تصرف العلاوات المستحقة للعاملين بها

الليلة.. حفل توقيع ديوان "رقصة المماليك" في بيت السناري

الليلة.. حفل توقيع ديوان "رقصة المماليك" في بيت السناري

"الزراعة": ذبح 128 ألف رأس ماشية خلال يوليو الماضي

"الزراعة": ذبح 128 ألف رأس ماشية خلال يوليو الماضي

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الثالثة لمصر والأولى رسميا.. خبير: الدور الإقليمي سبب زيارة رئيس اليمن

صيدلية توفر دواء مجانياً لغير القادرين.. وبخصم للقادرين: كله هيتراضى

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أولياء أمور وخبراء يرفضون إنجليزى أولى ابتدائى: دون المستوى

أولياء أمور وخبراء يرفضون إنجليزى أولى ابتدائى: دون المستوى

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