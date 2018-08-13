أعلنت Netflix، الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمة الترفيه عبر الإنترنت، عن بدء التصوير الأساسي لمسلسلها الأصلي الأول باللغة العربية في العاصمة الأردنية عمّان اليوم.

ويسلط مسلسل "جِن" الضوء على جمال البيئة المحلية جامعًا بين مواضيع الماورائيات وحياة المراهقين، ليقدم للعالم المعاصر لمحة عن الفلكلور الشرق أوسطي الفريد، ويطرح مواضيع معاصرة حول أساطير الجِنّ من خلال قصة غابرة خارقة للطبيعة عن الصداقة والحب والمغامرة.

ويأتي هذا العمل الدرامي الشبابي من إنتاج شركة "كبريت برودكشن"، وسيجري إخراجه وإنتاجه التنفيذي من قبل النجم اللبناني الصاعد مير جان بو شعيا مخرج "فيلم كتير كبير"، فيما يتولى الثنائي إيلان وراجيف داساني، اللذان عملا على إنتاج فيلم SEAM الإخراج التنفيذي لهذا العمل.

كما سيتولى إيلان كتابة السيناريو، بينما سيساهم راجيف في كتابة السيناريو إلى جانب أمين مطالقة، مخرج فيلم "كابتن أبو رائد" الفائز بجائزة مهرجان "صاندانس" السينمائي، الذي سيخرج بدوره آخر ثلاث حلقات من المسلسل.

ومن المتوقع أن يعرض المسلسل المكون من 6 حلقات على شبكة Netflix حول العالم في عام 2019.

ويحكي "جِن" قصة مجموعة من الشبان العرب اليافعين الذين توضع صداقاتهم وعلاقاتهم الرومانسية الناشئة على المحكّ حين يستحضرون وبغير قصد قوى خارقة من الجنّ. فهل سيتمكن الأصدقاء من الاتحاد معًا وإيجاد الإجابات اللازمة لإنقاذ كل شيء حين يبدأ صراع الخير والشّر؟

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم الصاعدين في المنطقة، حيث تلعب سلمى ملحس دور ميرا، المراهقة المتمردة التي دمرها فقدان والدتها، وتحاول أن تتعلم كيف أن تحب من جديد حين تقابل كيراس، الذي يؤدي دوره حمزة أبوعقاب، الجنّي المكلف بحراسة الجنّ المذنبين.

ويلعب سلطان الخليل دور ياسين، الذي يكافح في عالم يبدو متآمرًا ضده، ونتابع قصته القديمة التي أثارتها صداقته غير الطبيعية مع فيرا، عائشة شاهالذو، التي تبحث عن الانتقام بأي ثمنٍ كان.

وينضم إلى ميرا صديقاها فهد (ياسر الهادي)، وليلى (بان حلاوة)، في معركة لإنقاذ ياسين من براثن فيرا قبل فوات الأوان.

وفي تعليقه على العمل، قال إريك بارماك، نائب الرئيس للعروض الدولية الأصلية لدى Netflix: "نحن نبحث باستمرار عن قصص محلية ملفتة ومثيرة للاهتمام لنعرضها على الشاشات حول العالم"، وأضاف "نهدف من خلال "جِن" تقديم مسلسل فانتازيا ممزوج بالواقع ومفعم بالتشويق والإثارة حول مجموعة من الشباب في الشرق الأوسط وباللغة العربية".

وأشار إلى أن هذا المسلسل الأصلي من Netflix سيكون غنيا بسرد الحكايات والمغامرات وحبكة الروايات المثيرة للاهتمام من الأردن، كما أنه "سيكون متاحًا للمشاهدة أمام جمهورنا في مختلف أنحاء العالم".

وفي معرض حديثه عن العملية الإبداعية في هذا العمل، قال المنتج التنفيذي وكاتب السيناريو إيلان داساني: "تتيح الحرية التي توفرها Netflix للمنتجين إمكانية الخوض في عمق رواية القصص وإضفاء الحيوية على الحكايات العربية.

وأضاف "إيلان"، مثلهم مثل أقرانهم في كل مكان، يحاول الشباب العربي إيجاد التوازن بين تبني ثقافة معاصرة مع الحفاظ على تاريخهم الغني، قائلا: "يسعدنا أن نتمكن من تقديم عمل يعكس هذا الأمر لعشاق Netflix في جميع أنحاء العالم".

وأضاف المنتج التنفيذي والكاتب المشارك راجيف داساني: "يعد إنتاج هذا المسلسل تجربة مميزة لا تُنسى، وقد صادفنا العديد من المراهقين المحليين الذين عبروا عن استيائهم لعدم مشاهدة ما يمثلهم بدقة على شاشة التلفاز، وإننا في غاية السعادة لتحقيق ذلك لهم، بل ونعتبر أن ذلك من مسؤوليتنا أيضا، ومن خلال هذا العمل فإننا سنقوم بتقديم كل ما تزخر به المنطقة من إبداع".

كما يتفق مير جان، مخرج مسلسل "جِن" وجهة نظر الأخوين داساني، قائلا: "لقد كان العمل مع Netflix تجربة رائعة للغاية، سواء على مستوى الإبداع أو الإنتاج، ولقد اتسمت علاقتنا بالتعاون الوثيق، حيث شعرنا بأننا قادرون على تقديم المسلسل من خلال رؤيتنا الإبداعية الخاصة مع الحفاظ على عنصر الأصالة كجزء أساسي من العمل".