أصيب عامل بلدغة ثعبان، اليوم، في قرية "فيشابنا" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية أثناء عمله في أرضه الزراعية.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى أجا المركزي، بوصول "أحمد. ع. م"، 24 سنة، ومقيم بفيشابنا مصاب بلدغة ثعبان في القدم اليمنى.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال الصاب، أكد في محضر الشرطة، أنه حال تواجده بأرضه الزراعية لدغه ثعبان، مما تسبب في إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

يذكر أنه تم علاج حالتين أخرين خلال 10 أيام أصيبوا بلدغة ثعبان بقرية "ميت إشنا" التابعة لدائرة مركز أجا.