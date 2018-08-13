220 طالبا سجلوا رغباتهم بمعامل تنسيق "آداب عين شمس"

شهدت معامل تنسيق كلية الآداب جامعة عين شمس إقبالًا متوسطًا في أول أيام تنسيق الدبلومات الفنية لطلاب الثانوية التجارية، والتي أعلنت بدأها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، ومن المقرر انتهائها الأحد المقبل من الشهر نفسه.

وقال أحمد طلعت مسؤول معامل اللغات بكلية الآداب، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن نحو 220 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى وجود فريق فني بمعامل الكلية لإرشاد الطلاب في كتابة الرغبات بشكل صحيح.

جدير بالذكر، أن جامعة عين شمس خصصت 7 معامل بكليتي الآداب والحاسبات ونظم المعلومات في بداية أعمال التنسيق للدبلومات الفنية، بالإضافة إلى معمل بمبنى المدينة الجامعية.