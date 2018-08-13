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تخصيص 361 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالغربية

تخصيص 361 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالغربية

"الوزراء" ينفي بيع مليوني قطعة آثار

"الوزراء" ينفي بيع مليوني قطعة آثار

حبس طالب جامعي بأزهر سوهاج لتأديته امتحان الدور الثاني بدلا من زميله

حبس طالب جامعي بأزهر سوهاج لتأديته امتحان الدور الثاني بدلا من زميله

الحكومة تنفي هدم فيلا "وجيه عبد المسيح" الآثرية ببورسعيد

الحكومة تنفي هدم فيلا "وجيه عبد المسيح" الآثرية ببورسعيد

رئيس الوزراء يوجه بسرعة حل مشكلات المواطنين وتحسين الخدمات

رئيس الوزراء يوجه بسرعة حل مشكلات المواطنين وتحسين الخدمات

"الإعلاميين" تتواصل مع بعض الوزراء للحصول على امتيازات لأعضائها

"الإعلاميين" تتواصل مع بعض الوزراء للحصول على امتيازات لأعضائها

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وثائق "CIA" تكشف مصادر تمويل الإخوان واستثماراتهم في مصر

وثائق "CIA" تكشف مصادر تمويل الإخوان واستثماراتهم في مصر

صيدلية توفر دواء مجانياً لغير القادرين.. وبخصم للقادرين: كله هيتراضى

صيدلية توفر دواء مجانياً لغير القادرين.. وبخصم للقادرين: كله هيتراضى

من بورسعيد لباريس.. محطات في حياة المفكر الاقتصادي الراحل سمير أمين

من بورسعيد لباريس.. محطات في حياة المفكر الاقتصادي الراحل سمير أمين

فرنسا تستعين بـ«الغربان» لجمع القمامة

فرنسا تستعين بـ«الغربان» لجمع القمامة

الثالثة لمصر والأولى رسميا.. خبير: الدور الإقليمي سبب زيارة رئيس اليمن

الثالثة لمصر والأولى رسميا.. خبير: الدور الإقليمي سبب زيارة رئيس اليمن

أولياء أمور وخبراء يرفضون إنجليزى أولى ابتدائى: دون المستوى

أولياء أمور وخبراء يرفضون إنجليزى أولى ابتدائى: دون المستوى

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