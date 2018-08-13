كشف تقرير لهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي المذبوحات من الطيور الحية، خلال شهر يوليو الماضي، في المجازر المعتمدة وتحت الإشراف البيطري الكامل بلغت 5.411.496 طائرا.