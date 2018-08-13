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السفارة اليمنية بالقاهرة: قمة السيسي وهادي تناقش الأطماع الإيرانية

السفارة اليمنية بالقاهرة: قمة السيسي وهادي تناقش الأطماع الإيرانية

"التعليم": النظام الجديد قائم.. وتأجيله "شائعة"

"التعليم": النظام الجديد قائم.. وتأجيله "شائعة"

الحكومة تنفي صدور قرار بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس

الحكومة تنفي صدور قرار بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس

"الوزراء" يرد على شائعة تأجيل الدراسة بسبب النظام الجديد للتعليم

"الوزراء" يرد على شائعة تأجيل الدراسة بسبب النظام الجديد للتعليم

وزير التنمية الأسبق: "الفساد الصغير" تكلفته عالية على المواطن والدولة

وزير التنمية الأسبق: "الفساد الصغير" تكلفته عالية على المواطن والدولة

آلاف الطلبات على وظيفة "مربي قطط" بجزيرة يونانية خلابة

آلاف الطلبات على وظيفة "مربي قطط" بجزيرة يونانية خلابة

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الثالثة لمصر والأولى رسميا.. خبير: الدور الإقليمي سبب زيارة رئيس اليمن

الثالثة لمصر والأولى رسميا.. خبير: الدور الإقليمي سبب زيارة رئيس اليمن

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أولياء أمور وخبراء يرفضون إنجليزى أولى ابتدائى: دون المستوى

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