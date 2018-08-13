أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره الأسبوعي لرصد ومتابعة الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها، بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 13 أغسطس 2018‏، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وجاء فيه نفي وزارة الزراعة إصدار 7 دول قرارات بحظر استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، إذ تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماما مؤكدة جودة وسلامة جميع المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار عملية تصدير المحاصيل لكل الدول المستوردة لها وعدم توقفها على الإطلاق، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن جميع الرسائل التصديرية ترفق شهادتين معها، الأولى من الصحة النباتية تؤكد خلوها من الآفات الحجرية والشهادة الأخرى هي شهاد متبقيات المبيدات وهي وفقا للمعايير الدولية لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي المعروفة باسم "الكودكس".