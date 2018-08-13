فاز فريق طلاب كلية الهندسة بجامعة أسيوط "Assuit robotics"، بالمركز الثاني في المسابقة الدولية "Minesweeper" للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات، والتي نظمتها أكاديمية البحث العلمي في نسختها السابعة بجامعة الإسكندرية.

وكرم الدكتور طارق الجمال، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط الفريق الفائز مشيدا بالإنجاز، على حد وصفه، وتفوقه خلال المسابقة، ما يعد فخراً للجامعة وتأكيداً على تميزها العلمي والبحثي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة بفريق "Assuit robotics"، بحضور الدكتور مازن شفيق عبدالسلام الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربية ومدير معمل "robotics" بكلية الهندسة، والمهندس محمود عبدالحفيظ المعيد بقسم الهندسة الكهربية والمشرف بالمعمل، والمهندسة هبة حسام الدين المعيدة بقسم الميكانيكا والمشرفة بالمعمل، والفريق الطلابي الفائز والمكون من عشرة طلاب من قسمى الكهرباء والميكانيكا.

وأكد رئيس الجامعة، خلال اللقاء، حرص إدارة الجامعة على تشجيع الطلاب على الابتكار والبحث في المجالات التكنولوجية المختلفة وخاصة مشروعات الهندسة الصناعية، وتقديم كافة سبل الدعم المتاح للمشروعات الهندسية الصناعية للطلاب المبدعين والمبتكرين لتمكينهم للمنافسة في المسابقات الدولية والعالمية.

ومن ناحيته، قال الدكتور مازن شفيق عبدالسلام الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربية ومدير معمل "robotics" بكلية الهندسة، إن المعمل الذي يحتضن فريق "Assuit robotics" من أكبر الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة، وبدأ العمل به عام 2007 ويضم أكثر من 80 طالب من قسمي الكهرباء والميكانيكا، ويهدف بشكل أساسي لابتكار "روبوتات" متعددة الاستخدامات والوظائف تساهم في خدمة المجتمع.

وأوضح رامي أحمد بالفرقة الثالثة قسم ميكانيكا وقائد الفريق، أن فريقه نجح في تصميم تصميم وتنفيذ روبوت أمني يعمل على الكشف عن الألغام الأرضية ورسم خريطة لها بدقة وتقدم به للمنافسة في المسابقة الدولية "Minesweeper"، ونجح في الحصول على المركز الثاني خلف جامعة 6 اكتوبر، ما يؤله للمسابقة الدولية بالعاصمة الإسبانية مدريد أكتوبر المقبل.