قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، مد أجل الحكم على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب، بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

كان دفاع صفوت الشريف التمس في وقت سابق، التأجيل لإنهاء محضر التصالح التام مع جهاز الكسب غير المشروع، كما قدم الدفاع ما يفيد بالتنازل عن 4 قطع أراضي بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، بجانب ما يفيد بصدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لموكله بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، فضلًا عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأولاده.

وألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، في اتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير المشروع، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى.