بسيارة هيونداي بيضاء زيرو آخر موديل محمولة على سيارة نصف نقل كانت زفة جهاز عروس بقرية كفر عزام التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية وشاركت في الزفة عدد كبير من السيارات لنقل باقي منقولات العروس وعلى رأسهم السيارة المهداة من والدها.

وتعجب عدد كبير من المواطنين، من وجود السيارة ضمن جهاز العروس، التي لفتت انتباه الجميع، في حدث للمرة الأولى في المحافظة وتم تداول الأمر بكثرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض وحملت مقاطع الصور التي تم تناقلها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات عدة، منها: "كل واحد حر وعلى أد إمكانياته وأي أب حر يهادي بنته اللي هو عاوزه".

وقال الدكتور عبد المنعم محمد أبو بكر، العريس: "أنا دكتور والعروسة دكتورة ووالدها يريد أن يعطي لها أفضل هدية ويريد أن يكون فرحان بابنته، ولكن دائما الناس تتدخل فيما لا يعنيها".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "كل واحد حر، ومن كثرة كلام الناس خاضوا في الأعراض وهذا شيء مرفوض تماما، وتركوا كل مشاكلهم وأصبح حديثهم عن الزفة".

وتابع: "الغني والفقير كل واحد من حقه يفرح بابنته، كل واحد على قدر إمكانياته، وهو راجل محترم، وهذه خصوصيات يجب عدم الخوض فيها، وأنه تم تحديد موعد الفرح يوم 30 و 31 أغسطس الجاري".

يذكر أن العديد من المبادرات في قرى محافظة الدقهلية كانت قد دعت إلى إلغاء زفة العروس خاصة في القرى، وبعضهم طالب بتقنين التجهيز، وتقليل النفقات في الزواج، بعد أن ظهرت الزفة بأشكال مبالغ فيها الفترة الأخيرة واحتوائها على أجهزة كهربائية ومنقولات لم تكون موجودة من قبل مثل أجهزة التكييف، والشاشات الكبيرة، وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.