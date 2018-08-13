أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، محاولة جلب 15 مليون قرص منشط مجهولة المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إحكام السيطرة الأمنية على كافة منافذ البلاد لمنع أعمال الجلب والتهريب، لاسيما المواد التي تتعلق بالعقاقير والأدوية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام إحدى الشركات كائنة بشارع جامعة الدول العربية بمحافظة الجيزة، باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها عبارة عن "أدوات منزلية" وبها أصناف مخالفة ومحظور دخولها بقصد تهريبها بطريقه غير شرعية.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أسفرت جهودها عن الضبط 754 كرتونة من المنشطات الجنسية والمكملات الغذائية تحوي حوالي 15 مليون قرص مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بدخولها البلاد.