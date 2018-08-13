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"يونسيف" تحذر: مليون طفل سوري معرضون للخطر في إدلب وحدها

"يونسيف" تحذر: مليون طفل سوري معرضون للخطر في إدلب وحدها

"القومي للمرأة" ينظم ندوات صحية وقوافل علاجية بقرى المنيا

"القومي للمرأة" ينظم ندوات صحية وقوافل علاجية بقرى المنيا

"الرئاسة": السيسي بحث مع نظيره اليمني حماية الملاحة في "باب المندب"

"الرئاسة": السيسي بحث مع نظيره اليمني حماية الملاحة في "باب المندب"

رفع حالة الاستعداد القصوى في مطروح استعدادا لعيد الأضحى

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مدير أمن أسيوط يعتمد حركة تنقلات الضباط

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