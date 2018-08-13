واصلت لجنة المقابلات الشخصية، اليوم، والتي يترأسها محمد عقل، وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء، فعاليات المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية حيث جرى مقابلة المرشحين لوظائف وكيل مدرسة ثانوي ووكيل ومدير مدرسة إعدادي، وعقدت المقابلات الشخصية بداية من أمس الأحد وتنتهي الخميس المقبل.

وتقام المقابلات بمقر مكتب وكيل الوزارة وتضم اللجنة كلا من مصطفى الزغبي، وكيل المديرية، والدكتور إيهاب إبراهيم الحو، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة السويس، والشيخ خليل إبراهيم الحويطي، رئيس مجلس الأمناء على مستوى المديرية، وسمير الصاوي، مدير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة.

يذكر أن المقابلات الشخصية على الوظائف تشمل (مدير إدارة تعليمية – التوجيه الفني – مدير ووكيل مدرسة رسمية لغات – معاون مدير المديرية).

ومن المقرر غدا الثلاثاء، عقد مقابلات شخصية للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة رسمية لغات ووكيل مدرسة رسمية لغات.