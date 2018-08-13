ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، قرارات مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس، وسبل مواجهة كافة التحديات، وتحسين الخدمات للمستثمرين بمنطقة مطوبس الصناعية وبلطيم.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة لتلقي ودراسة مقترحات المستثمرين بهدف تنمية المناطق الصناعية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والمهندس طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الإسكان، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، ومديري المناطق الصناعية وأعضاء مجلس الإدارة، ومديري الاستثمار وهيئة الاستثمار، وممثلي هيئة التنمية الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض الاجتماع موقف عدد من المشروعات بمناطق المحافظة الصناعية "مطوبس_ بلطيم"، حيث أقيمت منطقة بلطيم الصناعية على مساحة 114 فدانا وتضم 106 مصانع متنوعة الأنشطة، كما تقام منطقة مطوبس الصناعية على مساحة 1660 فدانا وأنشئ 56 مصنعا بمرحلتها الأولى على مساحة 160 فدانا بجانب الموافقة على تخصيص 90 قطعة أراضي بالمنطقة الصناعية لتصل عدد المشروعات بها إلى 146 مشروعا صناعيا متعددة الأنشطة للعديد من الصناعات منها صناعة الأعلاف والزيوت والنسيج والبلاستيك، والمنتجات الغذائية والألبان.