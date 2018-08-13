يزداد إقبال المواطنين على حمامات السباحة المغلقة منها والمفتوحة، مع ارتفاع درجات حرارة الجو، إلا أنه يُلاحظ عادة احمرار العينين بعد الخروج من مياه حمام السباحة، دون معرفة السبب.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور طارق صالح، مُدرس طب وجراحة العيون واستشاري الجراحات التجميلية والتكميلية للعين، أن من أسباب احمرار العينين بعد الخروج من حمام السباحة، هو حساسية العين من مادة الكلور والمواد المطهرة المخلوطة بالمياه، والتي عادة ما تكون مزعجة للعين.

وتابع أن كثرة عدد الأفراد الموجودين بالحمام، والذين لا يُضمن مدى نظافتهم الشخصية يؤدي إلى انتقال الميكروبات، من العرق أو البول أو الأوساخ في مياه الحمام، والذي يُشكّل مركبًا كيميائيًا يهاجم الطبقة الدمعية التي تحمي العين خلال التواجد بالمياه، مما يسبب انتقال العدوى، وحدوث تهيج واحمرار العينين.

كما أوضح الدكتور صالح، في حديثه لـ"الوطن"، أن التهابات العينين الناتجة من حمام السباحة، تكون على هيئة التهاب داخلي للعين باللون الأحمر أو التهاب الملتحمة البكتيري، والذي غالبًا ما يرافقه "عماص" يميل لونه للأصفر.

وقدم الدكتور، عدة نصائح يجب اتباعها قبل النزول لحمام السباحة، أهمها:

1- الاستحمام بمياه فاترة نظيفة قبل النزول للحمام.

2- ارتداء نظارة سباحة أثناء الغوص، لحجب وصول المياه إلى العين.

3- يمنع نزول المياه للسيدات أثناء الدورة الشهرية، لسلامتها وسلامة الآخرين.

وقدم الدكتور طارق صالح، بعض الإرشادات الأولية عند حدوث احمرار بالعينين بعد الخروج من حمام السباحة، وهي:

1- غسل العينين بمياه نظيفة، وعدم ملامستهما، والاطمئنان على الرؤية بشكل جيد.

2- استخدام قطرات العين التي تحتوي على نسبة كورتيزون قليلة، في حالات الإصابات الخفيفة.

3- استخدام المضادات الحيوية، في حالات الالتهاب والاحمرار الشديد.

4- إذا استمرت الأعراض لأكثر من 24 ساعة، يجب استشارة الطبيب.