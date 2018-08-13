قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم تشكيل لجنة لتلقي ودراسة مقترحات المستثمرين بهدف تنمية المناطق الصناعية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب دراسة مقترح إقامة منطقة حرفية على مساحة 6 أفدنة بمطوبس.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية والمرافق بالمناطق الصناعية، وتذليل العقبات التي قد تواجه أصحاب المصانع خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظمية والفنية، وذلك بعد أن جرى منح رخص التشغيل المؤقتة لعدد من المصانع بمنطقة مطوبس الصناعية.

جاء ذلك خلال مناقشته قرارات مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس، وذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والمهندس طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الإسكان، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، ومديري المناطق الصناعية وأعضاء مجلس الإدارة، ومديري الاستثمار وهيئة الاستثمار، وممثلي هيئة التنمية الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية.