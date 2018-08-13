ناقشت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع الدوري الثالث لبحث منظومة المخلفات والنظافة بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارتي التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وضع المكاتب الاستشارية العاملة في كل محافظة على حدة، للبيانات الأساسية لكل محافظة.

وتتضمن البيانات، فيما يخص عدد السكان وكمية المخلفات اليومية، والموقف الراهن والاحتياجات المطلوبة في مراحل منظومة إدارة المخلفات الصلبة والآليات المقترحة للتطويرها وفقًا لطبيعة كل محافظة.

واستعرض الاجتماع، الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحل تلك المشكلة بصورة عاجلة لتغيير الوضع الحالي بالمحافظات، وتحسين الوضع البيئي وصحة المواطنين والقضاء على التلوث البصري الموجود بسبب القمامة مع رفع كفاءة المنظومة بالكامل للوصول إلى منظومة ناجحة وفعالة، مع تطوير البنية التحتية الحالية في المحافظات والفرص الاستثمارية الموجودة بالتعاون مع الوزارات المعنية والتعاقدات الموجودة حاليًا سواء شركات أجنبية أو محلية.

وعقّب المحافظ على العرض الذي قدمته المكاتب الاستشارية للوضع في محافظته وأهم المشاكل والتحديات التي تواجه منظومة النظافة، والمخلفات وبعض الرؤي والحلول التي ستساعد فى التغلب على تلك التحديات، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة في المنظومة بكل محافظة.

وأكد الحضور، أهمية تحقيق الاستمرارية في المنظومة الجديدة للقمامة والمخلفات التي سيتم إعدادها للتنفيذ في كل محافظة لتكون منظومة شاملة وتستمر على مدى زمني لا يقل عن 15 سنة؛ مع مراعاة الزيادة المستمرة في عدد السكان بكل محافظة، وكل التطورات التي يمكن أن تشهدها المحافظات وإلى أهمية تحديث كل البيانات الموجودة في الدراسات التي تم عرضها من المكاتب الاستشارية بالمعلومات والبيانات الموجودة في كل محافظة؛ لإعداد دراسة نهائية متكاملة لمنظومة إدارة المخلفات بموافقة الجانبين تمهيدًا لعرضها على الرئيس السيسي خلال المهلة التي أعطاها لوزارتي التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية بالدولة.