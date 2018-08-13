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الحكومة تستعد لزيارة السيسي للصين باتفاقيات في الكهرباء والإسكان

الحكومة تستعد لزيارة السيسي للصين باتفاقيات في الكهرباء والإسكان

فؤاد وشعراوي يبحثان منظومة المخلفات والنظافة بالمحافظات

فؤاد وشعراوي يبحثان منظومة المخلفات والنظافة بالمحافظات

وزيرة البيئة: الحكومة عازمة على إنشاء منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة

وزيرة البيئة: الحكومة عازمة على إنشاء منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة

بالصور| "تعليم جنوب سيناء" يكرم رئيس مجلس الأمناء على مستوى المحافظة

بالصور| "تعليم جنوب سيناء" يكرم رئيس مجلس الأمناء على مستوى المحافظة

إغلاق جزئي لطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي لمدة 6 أشهر

إغلاق جزئي لطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي لمدة 6 أشهر

"القومي للمرأة" بكفرالشيخ يدشن حملات توعية بأهمية "قش الأرز" للسيدات

"القومي للمرأة" بكفرالشيخ يدشن حملات توعية بأهمية "قش الأرز" للسيدات

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وثائق "CIA" تكشف مصادر تمويل الإخوان واستثماراتهم في مصر

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