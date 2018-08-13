قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن 50 مستتثمرا تقدموا بطلبات للهيئة العامة للاستثمار، لتنفيذ أعمال بالمنطقة الحرة شمال المحافظة، والمقرر إقامتها على مساحة 150 فداناً.

ودعا محافظ كفر الشيخ المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في المنطقة الصناعية بمطوبس، لتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنها منطقة صناعية تتمتع بمميزات تنافسية للاستثمار، وتقع على الطريق الدولي الساحلي مباشرة، وتبعد كيلومترات عن ميناء البرلس البحري ومحطة كهرباء البرلس، وتقع بمنطقة عمالة مدربة على جميع الصناعات، بالإضافة إلى تمتعها بمناخ جيد بقربها من البحر المتوسط بمترات، وبها كورنيش ترفيهي وعلاجي، بطو كيلومترين وعرض 30 مترا، وبتكلفة 130 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال مناقشته قرارات مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس، بحضور المهندس راضي أمين السكرتير العام، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والمهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الإسكان، والمستشار مبروك حجاج المستشار القانوني للمحافظة، ومديري المناطق الصناعية وأعضاء مجلس الإدارة، ومديري الاستثمار وهيئة الاستثمار وممثلي هيئة التنمية الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية.