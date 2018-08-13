بالصور| "تعليم جنوب سيناء" يكرم رئيس مجلس الأمناء على مستوى المحافظة

كرمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، كلا من الشيخ خليل إبراهيم الحويطي، رئيس مجلس الأمناء على مستوى المحافظة، والدكتور إيهاب إبراهيم الحو، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة السويس.

وأهدى محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقه مصطفى الزغبي، وكيل المديرية، المكرمين درع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، موضحا أن التكريم جاء للتعاون المثمر والمشاركة في الفعاليات وحل القضايا مع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء سواء من الدكتور إيهاب إبراهيم الحو أو الشيخ خليل الحوطي، مضيفا أنهما ضمن اللجنة المشكَّلة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لجميع الوظائف الإشرافية التي أعلنت عنها المديرية.

وقال الشيخ خليل الحويطي، رئيس مجلس الأمناء على مستوى المحافظة، إن مجلس الأمناء وقيادات المديرية لهما هدف واحد وهو الوصول بالمنظومة التعليمية بجنوب سيناء لأفضل ما يكون، مضيفا أن المديرية ومجلس الأمناء والمعلمين يد واحدة لإخراج أجيال واعية واعدة في السنوات المقبلة.