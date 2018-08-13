"القومي للمرأة" بكفرالشيخ يدشن حملات توعية بأهمية "قش الأرز" للسيدات

دشنت الإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة بطنطا، وفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، حملات توعية بمراكز كفر الشيخ، الحامول، سيدي سالم، بيلا، ودسوق، باعتبارهم أكبر مراكز زراعة محصول الأرز، وذلك بهدف جذب المرأة إلى دخول مجال استثمار القيمة المضافة للمخلفات الزراعية وتحديدا قش الأرز.

يحاضر في الندوات التوعوية، الدكتورة هدى الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، حيث تتضمن كيفية إدارة الشمول المالي للأسرة، والإعلان عن قرض بنت مصر الميسر بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك التنمية والائتمان الزراعي لدعم المرأة المصرية لعمل المشروعات.

من جانبه تحدث أمير القيعي، مسؤول اللجنة الإقليمية لوحدة المرأة بجهاز شؤون البيئة بطنطا، عن الآثار السلبية الناتجة عن حرق قش الأرز والتوعية بالقيمة المضافة للمخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة من دعم وزارة البيئة من خلال فتح مواقع تجميع لقش الأرز باشتراطات بعد المسافة عن الكتل السكنية وكهرباء الضغط العالي والقرب من الطرق الرئيسية ومصدر للمياه للحصول على دعم مادي مقابل كل طن يتم جمعه.

كما جرى الإعلان عن الاشتراطات الميسرة والقيمة الإيجارية المدعمة للحصول على المعدات المطلوبة لجمع وكبس وفرم قش الأرز من أسطول معدات وزارة البيئة جرارات مكابس مفارم في تنفيذ المشروع.

وأكد أن وزارة البيئة، نجحت في تحويل مخلف قش الأرز إلى مادة ذات قيمة تستخدم كأعلاف وسماد عضوي، مشيرا إلى أن اللقاء الواحد يستهدف أكثر من 50 سيدة، مشيرا إلى استمرار الحملة بالمراكز والقرى طول شهر أغسطس للعمل على تحفيز المرأة وشباب الخريجات للاستفادة من الدعم المقدم ودخول عالم تجارة المتبقيات الزراعية والقضاء نهائيا على ظاهرة حرق قش الأرز للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصري.

جاء ذلك بحضور السيدة الدماطي، عضو المجلس القومي المرأة، ومي شحاتة، أخصائي تنمية محلية بفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وهويدا بلتاجي، مدير مركز شباب قرية شنو مركز الشباب.