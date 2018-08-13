تفقد اللواء علاء بدران، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار في البحيرة، اليوم، الوحدة المحلية بقرية بولين، للوقوف على الانضباط الإداري بالوحدة المحلية للقرية والوحدة الصحية ومدرسة بولين للتعليم الأساسي ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين، والمرور على الطرق المزمع رصفها بالخطة الاستثمارية للقرية.

وقرر "بدران" إحالة 6 من العاملين بالوحدة المحلية للقرية و14 مدرسا وإداريا بمدرسة بولين للتعليم الأساسي، للتحقيق بسبب الغياب، مشددا على ضرورة تواجد الأطباء بشكل دائم بالوحدة الصحية للقرية وتفعيل كافة خدماتها للمواطنين، وتصدي الوحدة المحلية بالقرية للتعديات على الرقعة الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.