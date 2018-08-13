تنظم شركة "مزيكا" غدًا مؤتمرًا صحفيًا للنجم اللبناني رامي عياش للإعلان عن انضمامه لشركتها.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر في مقر الشركة بالمهندسين وسيحضر المؤتمر المنتج الكبير محسن جابر، ومحمد جابر مدير قسم التطوير بالشركة.