استقبل الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، سفير جمهورية اذربيجان لدى القاهرة، السفير تورال رضاييف، لبحث سبل تطوير التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين ومناقشة ما يختص بإقامة اتفاقية تآخي بين محافظة الإسكندرية ومدينة سومقاييت بأذربيجان.

في بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، معربًا عن سعادته بالتعاون وتقوية الروابط بين الجانبين، وأشار إلى استعداد الإسكندرية لتقديم الخدمات كافة لتعزيز وتطوير واستمرار تلك العلاقات، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقوية وتوطيد العلاقات مع الدول الصديقة.

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية تملك العديد من المقومات التي تأهلها لتكون في مصاف المدن الكبرى فهي تعد عاصمة مصر الثانية وواحدة من أهم محافظات الجمهورية في مجال السياحة والاستثمار وبها أكبر ميناء بمصر، والتي بدورها تسهل عملية تبادل التجارة بين الدول، وتتمتع بوجود العديد من المناطق الصناعية بها بمختلف الصناعات، وبها فرص استثمارية كثيرة مما يؤكد توافر المناخ الجيد للاستثمار بها، كما تملك مطار برج العرب الدولي والذي يضم خطوط جوية عالمية، فضلًا عن كونها مدينة تاريخية تضم العديد من المناطق والمعالم التاريخية والأثرية، وتضم مكتبة الإسكندرية التي تعد منارة للعالم أجمع، ويعيش على أرضها العديد من الجاليات من الجنسيات المخلتفة.

ووجه السفير الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، وأعرب عن سعادته بزيارة الإسكندرية مشيدا بجمالها، مؤكدًا دعمه لعلاقات التعاون بين الإسكندرية واذربيجان، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات، خصوصًا أن الإسكندرية مدينة عريقة ولديها موقع استراتيجي هام لجمهورية مصر العربية.

وأوضح رضاييف، أننا نعمل على توطيد التعاون بتوقيع اتفاقية تآخي بين الإسكندرية وسومقاييت بأذربيجان، وهو ما رحب به الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مؤكدًا ضرورة التسريع في إنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقية خلال فترة وجيزة.

ويذكر أن مدينة "سومقاييت" هي مدينة صناعية تقع في شرق جمهورية أذربيجان على الساحل الشمالي لشبه جزيرة آبشوران، وتبعد مدينة سومقاييت 31 كلم عن مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان، وتعتبر ثالث مدن جمهوريةأذربيجان في تعداد السكان .