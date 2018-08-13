قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات "أبناؤنا في الخارج" اعتمد نتيجة الامتحانات للدور الثاني من العام الدراسي الحالي 2017-2018.

وصرح حجازي بأن النسبة المئوية للنجاح في امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي الحالي بلغت 96.9% وأعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار النتيجة وإتاحتها على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة صباح اليوم، بحيث يمكن للطالب وولي الأمر الاطلاع على النتيجة من خلال رقم الجلوس أو الرقم القومي للطالب عبر الرابط التالي:

http://natega.sabroad.emis.gov.eg

كما أعلن أن إحصاء نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للدور الثاني قد جاء على النحو التالي:

- عدد طلاب الدور الثاني: 1625 طالبًا/طالبة.

- عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان: 793 طالبًا/طالبة.

- عدد الطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان: 832 طالبًا/طالبة.

- عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بنجاح: 762 طالبًا/طالبة.

- عدد الطلاب الراسبين: 31 طالبًا/طالبة.

يذكر أن امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للدور الثاني والتي تنظمها وتُشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع الصفوف الدراسية اعتبارًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام كانت قد بدأت هذا العام في 7-7-2018 وانتهت في 17-7-2018 وعقدت في عدد 41 سفارة وقنصلية على مستوى دول العالم التي يوجد لمصر تمثيل دبلوماسي بها.

وأكد محمد صديق، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إعلان النتيجة على الموقع الإلكتروني للوزارة يأتي ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال بوابة مركز المعلومات.