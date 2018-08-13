قال الدكتور خالد محمد عبدالله، مدير مستشفى الطور العام أنه تم إجراء جراحة دقيقة لسيدة مصابة بكسر في عنق عظمة الفخذ، وبتوقيع الكشف وإجراء الأشعة تبين وجود كسر بعنق عظمة الفخذ.

وقال عبدالله، إن هناك برتوكول موقع بين مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء وبين كلية طب عين شمس وجامعة الزقازيق لإجراء مثل هذه الجراحات، وقرر الفريق الطبي الذي ضم الدكتور هيثم أمين، رئيس قسم العظام بمستشفى طور سيناء العام، والدكتور محمد حامد، مدرس مساعد التخدير بكلية طب عين شمس إجراء العملية.

وتقرر دخول الحالة القسم الداخلي وتحضيرها وإجراء رسومات القلب وأشعة إيكو على القلب وفحوصات كاملة للاطمئنان علي حالة القلب والكلى والكبد ليتمكن الفريق الطبي من التخدير ثم تقرر دخول الحالة عمليات، وإجراء عملية تركيب وتثبيت مفصل ثنائي القطبين بنجاح، وتم اصدار تصريح خروج للحالة بعد تحسنها.

وقدم مدير مستشفى الطور، الشكر إلى الطاقم الطبي وطاقم تمريض العمليات المكون من سامح فاروق، ومجدي علي، وأحمد ورد، على المجهود المبذول في إجراء العملية.