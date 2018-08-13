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جراحة دقيقة بمستشفى نويبع تنقذ سائق من الموت

جراحة دقيقة بمستشفى نويبع تنقذ سائق من الموت

برلمانية: تقليل عدد أيام عمل الموظفين لن يحل الأزمة المرورية

برلمانية: تقليل عدد أيام عمل الموظفين لن يحل الأزمة المرورية

خبير أمني: الإرهاب أصبح "مقاول مفلس"

خبير أمني: الإرهاب أصبح "مقاول مفلس"

"المنصورة الدولي" تنظم دورة الرعاية المركزة لأمراض الكلى

"المنصورة الدولي" تنظم دورة الرعاية المركزة لأمراض الكلى

"9 أيام أجازة".. المصريون على موعد مع "الأنتخة" في عيد الأضحى

"9 أيام أجازة".. المصريون على موعد مع "الأنتخة" في عيد الأضحى

مصدر أمنى عراقى: الإرهابى أبوبكر البغدادى «ميت سريرياً»

مصدر أمنى عراقى: الإرهابى أبوبكر البغدادى «ميت سريرياً»

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"تأجيل الدراسة وضرائب على المقابر".. 6 شائعات جديدة خلال أسبوع

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بروفايل| سمير أمين.. حضور رغم الرحيل

وثائق "CIA" تكشف مصادر تمويل الإخوان واستثماراتهم في مصر

وثائق "CIA" تكشف مصادر تمويل الإخوان واستثماراتهم في مصر

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