قال عادل عبدالعزيز، مستشار رئيس الشركة القابضة لشركات السلع الغذائية، إن وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية استعدتا منذ شهر، لتوفير وتدبير كل السلع التي يحتاجها المواطن في عيد الأضحى المبارك.

وأضاف، في حوار لبرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TEN"، الاثنين، أنه "جهزنا 8100 رأس من اللحوم السوداني، واللحم السوداني الطازج بـ85 جنيهًا، و2650 رأس خروف حي، وكيلو الحي القائم بـ62 جنيهًا، واللحوم المجمدة 1450 طن وسعرها حوالي 45 جنيهًا".

وتابع: "طرحنا 1200 طن من الدواجن سعر الكيلو 33 جنيهًا، وأن أسعار اللحوم التي ستعرضها الوزارة خلال العيد أقل من الأسواق بحوالي 20%، وتغطي كل الفئات".