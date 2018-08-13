أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقطع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات تبدأ الساعة الثانية عشرة مساء الخميس المقبل وحتى الساعة السادسة صباح الجمعة، لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع شارل ديجول "الجيزة سابقًا" بالجيزة.

وقالت المحافظة في بيان إن المناطق المتأثرة هي "بين السرايات - شارع جامعة القاهرة - شارع مراد- منطقة ميدان الجيزة - حي الدقي- حي العجوزة - شارع النيل بحدود الدقي والعجوزة".

وشدد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي الالتزام بالمدة المحددة وتدبير سيارات مياه مع الأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل للمناطق المتأثرة لسد إحتياجات المواطنين.

كما طالبت المحافظة االمواطنين وكافة المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه قبل انقطاع المياه.