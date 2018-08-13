دخلت الدكتورة نعمت شفيق، عميد جامعة لندن للاقتصاد - ذات الأصول المصرية - ضمن قائمة الترشيحات لخلافة مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا المركزي، الذي يترك منصبه في شهر يونيو المقبل بعد 6 سنوات قضاها في المنصب.

ويعكف وزير المالية البريطاني فيليب هاموند حاليا على إعداد صيغة نهائية لوصف وظيفة محافظ بنك انجلترا المركزي، التي يجري وضعها في إعلان على موقع إلكتروني، والتي يشترط فيمن يشغلها فهما معمقا لمأزق بريطانيا الاقتصادي في ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين المرشحين للمنصب الدكتورة نعمت شفيق عميدة جامعة لندن للاقتصاد نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، بجانب الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي أندرو بيلي ومحافظ بنك الاحتياطي الهندي السابق راجورام راجان، والرئيس التنفيذي لشركة "أوفكوم"، شارون وايت، ونائب محافظ البنك بن برودبتر.

يذكر أن نعمت شفيق (المعروف لقبها Minouche) من مواليد عام 1962، وتحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية بجانب المصرية وهي نائب محافظ بنك انجلترا المسؤولة عن الأسواق والخدمات المصرفية وعضو بنك إنجلترا في لجنة السياسة النقدية.

وكانت نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وهو المنصب الذي عقد في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014، وهي كانت قد شغلت منصب السكرتير الدائم للمملكة المتحدة بوزارة التنمية الدولية (DFID) ابتداء من مارس 2008.

وعملت كخبير اقتصادي من خلال التدريب، وشغلت عددا من المناصب العليا في المنظمات الدولية.