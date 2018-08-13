أصدرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، القرار رقم 303 لسنه 2018 بنقل الأحمدي محمد محمد الوكيل، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، للعمل مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان.

يذكر أن "الوكيل" لم يمر على نقله للدقهلية سوى عدة شهور في منصبه.