اقترب انتهاء الجزء الأول منها.. ما لا تعرفه عن مدينة الفضاء المصرية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاتفاق الذي حدث بين الصين ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، كان لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتنفيذ مشروع وكالة الفضاء المصرية، وإنشاء مدينة الفضاء المصرية، والتي سينتهي أول جزء منها خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز" على هامش توقيع منحة تنفيذ مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2"، أن مدينة الفضاء المصرية ستكون أولى مراحلها، والتي ستنتهي قريبا بتجميع الأقمار الصناعية، وفيها سيتم تدريب كوادر مصرية من هيئة الاستشعار عن بعد والعلوم والفضاء.

جرى البدء في الأعمال الإنشائية الأساسية للمدينة الفضائية التي تتبع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، بالتجمع الخامس، في مايو عام 2014.

في عام 2015 أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان لها إنه سيقام لأول مرة مشروع "مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AIT)" وهو أول مركز متخصص في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المنطقة العربية يقام على الأراضي المصرية بالتجمع الخامس، والثاني من نوعه على المستوى الإقليمي.

وفي العام نفسه، أكد الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي، في ذلك الوقت، قيام مصر بإنشاء مركز التجميع والتكامل والاختبار"AIT" للأقمار الصناعية بتمويل يتم توفيره من المنحة الصينية لمصر.

كما أعلنت وزارة التعاون الدولي في بيان عنها، في وقت لاحق، أنه سيقام لأول مرة مشروع "مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AIT)" كأول مركز متخصص في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المنطقة العربية يقام على الأراضي المصرية بالتجمع الخامس، والثاني من نوعه على المستوى الإقليمي.

المركز تأسس ضمن "برنامج الفضاء المصري" التابع للهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وهو مسؤول عن توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

وفي أكتوبر 2106، تفقد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالي والبحث العلمى بتفقد مركز تجميع وتكامل واختبارات الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالتجمع، وتابع خلالها آخر تطورات المركز ومتطلباته والأدوات التكنولوجية الفضائية المستخدمة فيه إلى جانب عرض لمهام وكالة الفضاء المصرية.

وفي يناير من العام الماضي، زار وفد إماراتي رفيع المستوى على رأسه رئيس وكالة الفضاء الإماراتية خليفة الرميسي، مقر المدينة الفضائية التابعة لهيئة الاستشعار عن بعد بالتجمع الخامس، للاطلاع على آخر ما وصل إليه تجهيز المدينة وما وصلت إليه مصر فى مجال امتلاك تكنولوجيا الفضاء.