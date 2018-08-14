لقيت رضيعة مصرعها، بعدما دهسها جرارا زراعيا، بقرية صفط الغربية، التابعة لمركز المنيا، بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بمصرع (ريتاج ع. ع- عام ونصف) مقيمة مع أسرتها بقرية صفط الغربية بمركز المنيا، بعدما دهسها جرارا زراعيا أمام منزلها.

انتقل المقدم محمد عبدالعظيم، رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، وفريق البحث الجنائي ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفي المنيا الجامعي، وتقرر التحفظ على سائق الجرار لعرضه على النيابة العامة.

وأشار تقرير مفتش صحة المنيا، الدكتور هاني إسحق شحاتة، إلى أن سبب الوفاة حدوث كسور بعظام الجمجمة والوجه والضلوع ونزيف حاد بالمخ والبطن والحوض، وفشل في التنفس والوظائف الحيوية، مؤكدا أنه لا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا الكلية.