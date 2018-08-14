نماذج محاكاة للتعامل مع الحوادث وأخطار السيول في الغردقة

شهد اللواء عصام الليثي، سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، والعميد أركان حرب عمرو أبو زيد، رئيس فرع التخطيط والتدريب بقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، نموذج محاكاة لكيفية التعامل مع مخاطر السيول، حال اجتياحها مدينة الغردقة، وذلك بمركز شباب الميناء في الغردقة.

كما شهدا تنفيذ نموذج محاكاة لكيفية التعامل مع الكوارث والأزمات الطارئة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بمحطة الكهرباء الغازية بمجاويش بمدينة الغردقة.

استعرض، خلال نموذج المحاكاة، كيفية مواجهة اعتصام وهجوم على محطة الكهرباء الغازية بمنطقة مجاويش بالغردقة، وكيفية التعامل مع المفرقعات، التي ألقيت بواسطة القائمين بالهجوم على المحطة.

يذكر أن لهذه المحطة دورا كبيرا في تغذية مدينة الغردقة بالكهرباء، حيث أنه في حالة حدوث انقطاع للكهرباء من الشبكة الرئيسية تقوم هذه المحطة بتغذية مدينة الغردقة بالكامل، لاحتوائها على قدرات أكثر من احتياجات المدينة.

كما تفقد الليثي وأبو زيد، الخيام التي أقيمت بواسطة مديرية التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر، بمركز شباب الميناء، لمحاكاة الواقع، والتي تستخدم كأماكن إيواء للمواطنين في حالة حدوث أخطار السيول بالمدينة.

وقد أقامت مديرية التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر، 544 خيمة توفر الإيواء لمتضرري السيول، واحتوت هذه الخيام جميع الخدمات التي تقدم لمتضرري السيول، حيث أنها تحوي خيمة طبية تعمل على خدمة المتضررين وأخرى مطعم.

يذكر أن هذا التدريب يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعمل تدريب عملي لمشترك لجميع الأجهزة التنفيذية للبحر الأحمر، لمجابهة الأزمات بالتعاون مع القوات المسلحة، خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس الجاري.