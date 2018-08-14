مصرع زوجين وإصابة رضيعهما إثر انقلاب سيارة في المنيا

لقي زوجان مصرعهما وأصيب ابنهما، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز أبوقرقاص، جنوب المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع (خضراوي م. ع.- 32 عامًا- حاصل علي بكالوريوس تجارة) ومقيم بقرية الروضة بمركز ملوي، وزوجته (إجلال ج. م.- 28 عامًا) كانا يستقلان سيارة ربع نقل، انقلبت بهما بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز أبو قرقاص، أصيب طفلهما "محمد" باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن.

انتقل لمحل الواقعة الرائد هشام عسقلاني، رئيس مباحث أبوقرقاص، وفريق البحث الجنائي، ونُقلت الجثث لمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل الطفل المصاب إلى قسم الجراحة بمستشفى المنيا العام، وحالته العامة متوسطة.

وأفاد تقرير مفتش صحة المنيا، الدكتور هاني إسحق شحاته، بحدوث الوفاة بسبب إدعاء حادث انقلاب سيارة، أدى إلى كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وفشل في التنفس وكسور بالضلوع والحوض، ونزيف بالبطن والحوض بالنسبة للمتوفى، أما بالنسبة للمتوفية حدثت الوفاة بسبب كسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ وفشل بالوظائف الحيوية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، تحت إشراف المستشار محمد نجاتي رئيس النيابة العامة لبندر المنيا.