قال الدكتور بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، إن سرقة الآثار المصرية بدأت في عهد مصر الفرعونية، موضحًا أن المصريين القدماء تعاملوا بمنتهى الحزم مع جرائم سرقة الآثار.

وأضاف الشماع، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة"، المُذاع عبر التليفزيون المصري، أن المصريين القدماء كانوا يلقون القبض على لصوص المقابر، لافتًا إلى أنهم أجروا تحريات ومعاينات وتمثيلا لعمليات السرقة في موقع الحدث.

وتابع: "فكرة المباحث والنيابة كانت موجودة بالنسبة لسرقة المقابر، كما وضع المصريون قانونًا قاسيًا لتجريم اقتحام وسرقة المقابر".

وطالب الشماع، بعولمة قضية ملف سرقة الآثار، لافتًا إلى أنه يجب تدويل القضية بسبب بيع الكثير من الآثار المصرية في مختلف عواصم العالم في مزادات بأسعار "مريبة".

وأكمل: "في قطع أثرية في فترة ما قبل توحيد القطرين اتباعت بـ3000 دولار، وده يخلينا نسأل هل هي بيعة صورية ولا في حاجة تانية بتحصل ورا الستار".