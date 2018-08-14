قال طارق سعيد، والد الطفلة "إيناس"، التي قال إنها ماتت بسبب حقنة أخذتها عن طريق الخطأ، أعطاها لها صيدلي غير متخصص بإحدى الصيدليات، إن الصيدلي الذي أعطى ابنته الحقنة رفض إجراء اختبار حساسية لها، رغم أنها كانت مصابة بحساسية الصدر، لافتًا إلى أن الطبيب الذي شخص حالتها في مستشفى "الحميات"، حذره من أخذ حقنة قبل إجراء اختبار حساسية من المضادات الحيوية.

وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن الصيدلية لم يكن بها أي طبيب وقت إعطاء طفلته الحقن.

وتابع: "لما أخدت الحقنة تعبت وطلعت رغاوي من فمها وجريت بيها على المستشفى، ومحدش عرف يعمل حاجة، ولما رجعت الصيدلية قالي أنا ادتها الحقنة وخلاص، والدكتور المسؤول عن الصيدلية عرض عليّ فلوس، فطلبت يعالجها في مستشفى خاصة، لكنه سابني ومشي".

وأكد سعيد، أنه تقدم ببلاغ للنيابة بشأن الواقعة، لافتًا إلى أن الصيدلي الذي أعطى ابنته الحقنة اختفى بعد الواقعة.

واختتم: "بنتي ضاعت مني، لأن مستشفى الحميات في كفر الدوار رفضت إعطائها الحقنة، ولهذا توجهنا بها إلى الصيدلية، التي أعطتها الحقنة بالخطأ".