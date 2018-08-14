الفنان محمد جمعة: بدأت حياتي مراسلا لمجلة "سمير" وأنا في الإعدادية

قال الفنان محمد جمعة، المشهور بـ"عم ضياء"، إنه بدأ حياته العملية صحفيًا وعمل مراسلا في مجلة "سمير"، التي تصدر عن مؤسسة دار الهلال، وذلك عندما كان في المرحلة الإعدادية.

وأضاف جمعة، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "كان يرعانا الصحفي الكبير محسن الزيات، وساعدنا أن نتمرن في مجلة الكواكب، حيث كان يشرف علينا الصحفي الكبير محمد الشافعي".

وتابع: "عندما كنت صغيرًا كنت أحب الكتابة والتمثيل، وشاركت في المسرح المدرسي في الفيوم، وعملت مراسلًا لأكثر من مجلة".